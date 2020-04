«Com que no es fan proves, malgastem equips per a sospitosos que caldrien en casos greus»

Ampans necessita material sanitari per als seus treballadors. Mascaretes quirúrgiques, amb filtre FFP2, guants i també equips de protecció individual (EPI). Quan va començar el brot a Itàlia van fer una comanda gran de material, però només els en va arribar una part. Recentment han fet una compra a la Xina amb altres entitats però la setmana passada encara no havia arribat. Per això van fer una crida a les xarxes i van rebre donacions de material de la DGAIA, de diverses empreses i també d'entitats com l'Associació Xinesa de la Catalunya Central.

Núria Casellas, responsable higienicosanitària d'Ampans, lamenta que no es facin proves als usuaris de les llars, perquè «és una població molt important i de risc». Una persona que té símptomes de la malaltia s'ha de tractar com un positiu, de manera que els treballadors que hi tenen contacte han d'utilitzar equips biològics, d'un sol ús: «Malgastem equips que caldrien en situacions greus, perquè no es fan proves. Potser d'aquí a uns dies ens surt un brot i no tenim equips», exclama. Pel que fa als usuaris, la majoria no utilitzen mascareta i guants perquè «s'aclaparen i n'acaben fent un mal ús».