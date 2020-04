Les CCAA avalen la pròrroga però difereixen en la intensitat del confinament

Els presidents autonòmics han donat suport aquest diumenge a la pròrroga de l'estat d'alarma pel coronavirus fins al 26 d'abril però han diferit en la prolongació i intensitat del confinament: mentre el català ha demanat un de total, Madrid ha reclamat no prendre mesures innecessàries que llastin l'economia.

Els responsables autonòmics han detallat aquest diumenge els assumptes tractats en la Conferència de Presidents mantinguda per videoconferenia amb el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, qui els ha anunciat que rebran un milió de test per a la detecció de la Covid-19 i els ha demanat un llistat d'infraestructures per acollir els positius asimptomàtics.



Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat a Sánchez mantenir el "confinament total", a excepció dels serveis essencials, en entendre que "no és moment d'abaixar la guàrdia." No volem que el Govern espanyol s'equivoqui novament", ha dit en una declaració institucional després de la reunió telemàtica.



Comunitat de Madrid

I la presidenta de l'altre territori més castigat per la crisi, la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamat que no es prenguin mesures innecessàries que arrosseguin l'economia del país, sobretot, de cara a les pròximes setmanes i a una possible nova onada a la tardor.

Ayuso ha demanat una campanya de turisme nacional per a l'estiu per tal d'evitar que s'arruïni el sector i ha transmès a Sánchez que el material sanitari "segueix sense arribar a la regió".



Aragó

El president d'Aragó, Javier Lambán, ha aplaudit que el Govern central hagi decidit aixecar la paralització de tota activitat econòmica considerada no essencial per a després de Setmana Santa.



País Basc

I el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha demanat que s'elabori "un pla de tornada a la normalitat" que permeti sortir del confinament i la inactivitat de forma escalonada i ha defensat la seva elaboració de forma compartida amb les comunitats.



Castella - la Manxa

La necessitat que les administracions autonòmiques siguin presents en els nous "Pactes de la Moncloa" ha estat defensada a la reunió per diversos presidents autonòmics, com Lambán i el de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, qui ha assenyalat en una roda de premsa telemàtica que la majoria dels seus homòlegs estan d'acord amb la iniciativa.

Així, ha considerat que un "pacte autèntic" també passa per comptar amb les comunitats autònomes, ja que "no poden quedar fora d'un plantejament de consens que ha de ser homogeni i harmònic".



Comunitat Valenciana

També el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat que cal que participin en una reedició dels Pactes de la Moncloa que han d'unir els partits, les comunitats autònomes i els agents socials i econòmics.



Extremadura

El president extremeny, Guillermo Fernández Vara, ha apel·lat així mateix a un gran pacte d'Estat per sortir de la crisi sanitària, i el de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicat la necessitat de treballar "colze a colze" i incorporar als governs autonòmics a aquest potencial acord.El president castellà lleonès ha reclamat també al Govern "transparència" sobre el material que "a compte gotes" envia a les comunitats autònomes i també per conèixer el nombre de professionals sanitaris infectats per la Covid a cada territori.



Andalusia

Per la seva banda, el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha urgit de nou a Govern central material sanitari, per tal de poder combatre "amb garanties" la crisi de l'coronavirus a Galícia perquè, ha dit, fins al moment l'Estat únicament ha aportat el 10 per cent del material emprat.En l'àmbit econòmic, Núñez Feijóo ha demanat a Sánchez que s'agilitzi la devolució de la mensualitat de l'IVA encara pendent.



Castella i Lleó

També pel que fa al material sanitari, el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamat a el Govern central la màxima celeritat de les agències encarregades de la seva homologació perquè les empreses d'aquesta Comunitat poden fabricar-com més aviat per autoabastiment.

El cap de l'Executiu andalús, Juanma Moreno, ha proposat una "gran aliança" de el sector públic i del privat com a "única manera" de superar la crisi econòmica per la pandèmia, i ha subratllat que "o sortirem tots junts o no en sortirem" alhora que ha anunciat mesures de suport als autònoms.



Cantàbria

Així mateix, el president càntabre, Miguel Ángel Revilla, ha reclamat a l'Estat mesures econòmiques "excepcionals" davant la greu situació, mentre que l'asturià, Adrián Barbón, ha demanat que es clarifiquin els límits de el sostre de despesa, el nivell d'endeutament que podran arribar a les autonomies i els fons dels que posaran disposar per fer front a la reconstrucció econòmica.



Múrcia

També ha demanat un pressupost suficient per poder afrontar la crisi el president de Múrcia, Fernando López Miras, qui ha expressat la seva preocupació per l'increment de mobilitat cap a segones residències i ha demanat reforç amb militars i més sancions.



Canàries i les Illes Balears

Canàries, segons el seu president, Ángel Víctor Torres, ha reclamat un pla de xoc extraordinari per a la recuperació turística de les illes, mentre que la de les Balears, Francina Armengol, ha demanat que en aquesta Comunitat, també depenent de el sector turístic, es pugui allargar la protecció dels treballadors mitjançant expedients de regulació temporal d'ocupació i mesures de liquiditat, més enllà de l'estat d'alarma.



Navarra

La presidenta navarresa, Maria Chivite, ha requerit que es flexibilitzi l'objectiu de dèficit i ha expressat la seva confiança que els respiradors adquirits per aquesta Comunitat que han estat retinguts per les autoritats turques puguin arribar la setmana que ve.