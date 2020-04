Trump evita ordenar el confinament total i trasllada la decisió als estats

El president dels Estats Units, Donald Trump, va tornar a mostrar les seves reticències a ordenar un confinament a tot el país a causa de la pandèmia del coronavirus, al·ludint que és una decisió que «deixa als governadors» de cada estat. «M'agrada això des del punt de vista de Govern, i fins i tot des del punt de vista de la nostra Constitució», va especificar sobre la seva inclinació a permetre que els estats prenguin la decisió per si mateixos.

No obstant això, segons el mandatari, «prop del 90 per cent» dels nord-americans han rebut ordres de confinament. En concret, fins a 41 estats nord-americans i el districte de Colúmbia han ordenat als seus ciutadans romandre a casa. Per la seva banda, l'Administració Trump ha proporcionat recomanacions perquè la població es quedi a casa el màxim temps possible i evitin reunions de més de 19 persones. «Els estats dels que estem parlant no estan en perill», va explicar el dirigent nord-americà referint-se als pocs estats que encara no han emès normatives d'aquest tipus.

Per part seva, el Govern del Japó va confirmar 314 casos nous de coronavirus al país, la primera vegada que es sobrepassa el llindar des 300 contagis diaris, a l'inici d'un nou cap de setmana en què la capital, Tòquio, es troba ja en quarantena de facto. Els residents de la capital es troben reclosos a casa a petició de la governadora, Yuriko Koike, i davant la reticència del primer ministre, Shinzo Abe, a declarar l'estat d'emergència per l'impacte econòmic de la mesura.

D'altra banda, L'Institut Nacional de Salut Pública de Països Baixos va avisar que el país trigarà força temps a contenir l'epidèmia de coronavirus,s al mateix temps que va elevar a 1.651 els morts per la malaltia.