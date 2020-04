El Govern central planeja aïllar els asimptomàtics amb coronavirus

El president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, està pensant ja en les mesures per dur a terme després de confirmar-se l'alentiment de l'avanç del coronavirus a l'Estat, de manera que prepara una etapa de «transició» caracteritzada per una campanya de test «massius» i l'aïllament dels asimptomàtics.

Sánchez va celebrar ahir, com és habitual des que es va declarar l'emergència sanitària per Covid-19, una nova reunió per videoconferència amb els presidents autonòmics, als quals va exposar part del pla que vol implantar quan s'iniciï la crida «desescalada» del virus.

Ho va fer en una jornada en la qual el nombre de morts per coronavirus va arribar a 12.418, després de sumar 674 morts més durant les darreres 24 hores (el 5,7% més) i en què es van comptabilitzar més 6.023 nous contagiats, que ja sumaven 130.759 després d'incrementar-se la xifra el 4,8%. Aquestes dades van mostrar un nou alentiment dels increments de nous casos confirmats i de defuncions amb coronavirus, que van créixer, però a un ritme més baix que en jornades anteriors.

D'una banda, Sánchez va anunciar als presidents autonòmics el lliurament entre ahir i avui d'un milió de test. El ministeri de Sanitat n'ha comprat cinc milions, va precisar el seu titular, Salvador Illa, i es repartiran els propers dies.

D'altra banda, els va demanar que abans de dimecres enviïn al Govern central dades precises sobre la situació en les residències de majors tant públiques com privades. L'Executiu vol fer un seguiment exhaustiu de com estan les persones que viuen en aquests centres, el grup de població ara mateix més vulnerable.

També els va emplaçar al fet que abans de divendres que ve li enumerin en un llistat les infraestructures que puguin acollir, quan sigui necessari, a persones a les quals se'ls ha diagnosticat Covid-19 però són asimptomàtiques. Se'ls aïllarà si «així ho desitgen», en paraules emprades per Illa.

D'aquesta manera, Sánchez va perfilar davant els presidents autonòmics dos eixos fonamentals de la següent etapa de «transició», que, com va dir dissabte, «no serà suau» i no admetrà «la relaxació».

El ministre de Sanitat ho va cor-roborar ahir en assegurar que no es pot «malgastar» l'«enorme esforç» que els ciutadans estan fent i que continuaran fent, ja que almenys romandran confinats a les seves cases fins al 26 d'abril, sempre que el Congrés dels Diputats autoritzi la nova pròrroga de l'estat d'alarma.