L'abús del mòbil, la manca de rutines i l'excés d'informació negativa afecten el son en confinament

Més hores de mòbil, manca de rutines, excés d'informació negativa i més ansietat són alguns dels efectes del confinament, i tot això perjudica tant la qualitat del son com el nombre d'hores que es dorm. El neurocientífic i professor del grup Cognitive Neurolab dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalu-nya (UOC) Diego Redolar diu que el confinament ha modificat les rutines i «falten molts senyals externs que fa servir el cervell per regular els ritmes del cos».

Això provoca dificultats per conciliar el son o una qualitat de son inadequada. Afegeix, però, que «es poden fer moltes coses», com establir unes rutines diàries, reduir l'ús del mòbil, fer esport i una dieta equilibrada. Redolar explica que hi ha gent que, tot i no estar a primera línia en la lluita contra el coronavirus, percep la situació generada «des de la incertesa i la manca de control», i això genera ansietat que s'enduen a la nit, cosa que provoca que costi agafar el son, que la gent es desperti més a la nit o que la qualitat del son no sigui l'adequada.



L'ús de pantalles

D'altra banda, ha augmentat l'ús de pantalles, i especialment un abús de les tauletes i els telèfons mòbils pot afectar a l'hora d'anar dormir. Això és així perquè aquests dispositius emeten una llum blava d'una freqüència determinada que activa una regió del cervell «molt important a l'hora de regular els ritmes circadiaris i biològics» de la persona.

Aquesta regió hauria d'estar activa durant el dia i hauria de baixar l'activació a la nit per permetre la posada en marxa de patrons fisiològics per anar a dormir. «Si anem al llit i agafem la tauleta o el mòbil estem donant informació contradictòria al cervell sobre el moment del dia i li estem dient que encara no és el moment d'anar a dormir».