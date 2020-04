Iceta no entén «l'actuació preventiva» del Tribunal Suprem sobre els presos

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, no entén «l'actuació preventiva» del Tribunal Suprem i creu que no era necessari l'advertiment que va fer als membres de les juntes de tractament de les presons sobre possibles conseqüències penals. En una entrevista a Ràdio 4, Iceta va defensar que no s'han de fer distincions entre presos i que els que tenen el 100.2, com els polítics presos, també es poden acollir al confinament a casa, segons el reglament penitenciari. «Realment el departament de Justícia amb aquesta qüestió està actuant des del respecte a la llei, amb el reglament penitenciari i des de la seva competència de presons, que és plena», va afegir. Iceta va argumentar que sempre espera del Suprem que sigui l'última instància i que es pronunciï quan hi ha decisions en què consideri que no s'ha respectat la legalitat. Iceta va admetre que no ha entès per què es va pronunciar de manera preventiva abans que les juntes.