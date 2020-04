L'esport berguedà es mobilitza «a casa» per recollir fons per a l'Hospital Sant Bernabé

L'esport berguedà s'ha mobilitzat per celebrar un esdeveniment benèfic sense precedents a la comarca amb l'objectiu de recaptar fons per a l'Hospital Sant Bernabé de Berga en la seva lluita contra el coronavirus. El proper diumenge 12 d'abril tindrà lloc l'anomenada Covidrun Berguedà, una jornada solidària on la població farà esport des de casa.

Durant tot el dia hi haurà una programació àmplia d'activitats esportives com ioga, pilates, cardioboxing, ciclisme, zumba, estiraments i country, que es podran seguir a les xarxes socials de la Covidrun Berguedà, una cada hora a partir de les 8 del matí. Fins i tot hi haurà una activitat de cuina a l'hora del vermut. Els inscrits podran compartir a les xarxes la seva acció esportiva a través de l'etiqueta #covidrunberguedà.



200 inscrits i 2.000 euros

Tot i que encara falten cinc dies per a la celebració de l'esdeveniment, ja hi ha gairebé 200 inscripcions i 2.000 euros recaptats. Les inscripcions es poden fer durant tota la setmana al lloc web https://www.jaberga.com/covidrun i es poden realitzar activitats fictícies de diferents dificultats com pujar als Rasos, al Comabona, anar a Queralt, grimpar el cim d'Estela o fer la ruta minera en bicicleta. Covidrun Berguedà vol que els participants realitzin les activitats esportives sense moure's de casa, per no perdre la forma i ser solidaris. En inscriure's a la prova, es pot realitzar un donatiu que va dels 3 als 25 euros. El total recaptat anirà directament a l'Hospital Comarcal Sant Bernabé, de Berga, per comprar material sanitari.

L'activitat benèfica es va presentar aquest dilluns en una roda de premsa virtual que va tenir la presència del president del Consell Comarcal, Josep Lara, el conseller d'Esports, Abel Garcia, i representants de les entitats organitzadores, com l'esportista Clàudia Sabata. Joves Atletes de Berga (JAB), Club Esquí Berguedà, Cquie Puig-reig, Mou-te a l'Alt Berguedà, l'Hospital Comarcal Sant Bernabé i el Consell Comarcal del Berguedà han promogut la iniciativa. L'esdeveniment també té la col·laboració de més d'una quinzena d'entitats i més d'una quinzena d'ajuntaments del Berguedà.