La residència de Bagà acumula 13 morts i té 17 persones aïllades

La residència Salarich-Calderer de Bagà ha registrat un brot de coronavirus que ha deixat 13 residents morts des de l'inici de la pandèmia, segons ha pogut saber aquest diari. D'aquests casos, només s'ha pogut confirmar que tres han estat víctimes del coronavirus. Totes les persones difuntes tenien símptomes relacionats amb la Covid-19 però no es van realitzar testos a tots els afectats.

Actualment també hi ha 17 residents del centre aïllats. D'aquests, cinc casos han estat diagnosticats de la Covid-19 i set han donat negatiu però continuen presentant símptomes propis del virus. A més, una vintena de treballadors de la residència estan de baixa i en quarantena per simptomatologia relacionada amb el coronavirus, tot i que per falta de testos tampoc s'ha pogut confirmar si pateixen la malaltia. El centre baganès té capacitat per a una vuitantena d'interns.

Fonts de la residència Salarich-Calderer asseguren que el problema és el mateix que pateixen totes les residències del país, malgrat els esforços per aturar la propagació del virus i les mesures adoptades, com per exemple que les instal·lacions es netegen amb desinfectants dues vegades al dia. Pel que fa a les baixes de personal amb símptomes de la Covid-19, totes s'estan substituint a través de la borsa de treball del Berguedà.



Una zona d'aïllament a l'interior

L'alcalde de Bagà, Joan Oña, ha explicat a Regió7 que a la residència «hi ha una zona d'aïllament on es troben els casos confirmats i els que hi han d'estar per protocol. Es va habilitar una planta del centre per a les persones amb símptomes. La resta d'interns i treballadors segueixen els protocols per mantenir el mínim contacte entre grups». En les properes hores una empresa externa realitzarà una desinfecció extraordinària de la residència per nebulització, segons ha confirmat l'alcalde.

Fa tres setmanes, en les primeres fases de la pandèmia, familiars de persones ingressades a la residència de la Fundació Salarich-Calderer van fer una crida per proveir del material necessari els professionals del centre per evitar contagis davant de la Covid-19. En aquell moment ja hi havia 18 persones aïllades amb símptomes de coronavirus. «Al principi s'anava molt escàs de material de protecció, però ara va arribant més fluidament, s'han fet moltes donacions d'empreses, particulars i altres circuits per suplir aquesta mancança», assegura Joan Oña.

L'alcalde ha afirmat que el principal focus a la vila és a la residència i que «hi estem abocant tots els esforços. Ajuntament i voluntaris treballem per pal·liar aquesta situació i seguir endavant».