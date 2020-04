El Japó declara l'estat d'emergència durant un mes en set regions

El primer ministre del Japó, Shinzo Abe, va declarar ahir l'estat d'emergència durant un mes a Tòquio, Osaka i cinc prefectures més del país per frenar la propagació del coronavirus, segons va informar la cadena de televisió estatal NHK.

Abe ja havia avançat que faria aquest pas, una mesura sense precedents al país asiàtic, a causa del significatiu augment de casos i de morts a causa de la Covid-19, especialment en ciutats importants i densament poblades com Tòquio i Osaka.

La mesura dona poder a les autoritats locals perquè duguin a terme les mesures que considerin oportunes, com el tancament d'escoles i altres espais públics, així com decretar la quarantena, si bé el primer ministre va insistir dilluns que els experts no consideren necessari el confinament total. Abe va assegurar que el transport públic continuarà funcionant i que el seu govern intentarà salvaguardar les activitats econòmiques i socials el màxim temps possible.

Les autoritats japoneses van registrar ahir nou contagis, per la qual cosa són ja 4.108 els casos confirmats al país, i 97 persones han mort. La prefectura de Tòquio és la més afectada, amb un total de 1.116 casos.