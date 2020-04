Prediccions per a tres dies adaptant la corba de la grip a la pandèmia

La imatge superior és l'informe a Catalunya, a Espanya i a la Unió Europea facilitat ahir per l'equip d'investigadors del grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC en què col·labora Cardona per avaluar la situació de la pandèmia i fer prediccions a curt termini. S'hi pot veure l'evolució dels casos confirmats i una predicció (la part de color vermell). El manresà explica que el que fa la recerca és adaptar com evoluciona la corba de la grip i mitjançant models matemàtics projectar la del coronavirus. «Pots predir amb una certa fiabilitat per als següents tres dies, sobretot, i fins a cinc. S'utilitzen dades de l'OMS, europees i del ministeri. El que passa és que s'ha d'endreçar tot molt bé», remarca. Entre d'altres, serveix per «donar un cert pulmó als que han de fer compres i distribució de recursos». A l'equip hi ha Clara Prats, Sergio Alonso i Daniel López Codina (UPC) i Martí Català, del Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, igual que Cardona.