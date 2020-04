Els 489 controls policials a les carreteres seran «de dia i de nit» i també inclouran altres espais

Els controls policials a les carreteres catalanes que van començar dijous i s'allargaran fins el proper dilluns seran 489 i hi participaran 2090 efectius del cos de Mossos d'Esquadra tant de Trànsit com de Recursos Operatius i Seguretat Ciutadana. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha advertit que "hi haurà controls tant estàtics com dinàmics, de dia i de nit, i no només a les carreteres, sinó també en espais d'ús públic". La reducció del trànsit la primera fase de la Setmana Santa ha estat d'un 88% malgrat un repunt del dimarts i el dimecres, ha indicat el director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau. "S'han mobilitzat 59.000 vehicles quan normalment ho feien 500.000" en setmanes santes d'anys anteriors, ha reblat.

Dimarts i dimecres es va detectar "uns petits augments" de trànsit en determinades zones d'entre el 5 i el 15% i a les sortides de Barcelona un increments del 7%. Aquest canvi de tendència es va revertir dijous, quan es va tornar a la tendència de la disminució del trànsit, que va ser d'un 11% global als accessos a segones residències respecte la setmana anterior. Aquest divendres la tendència a la baixa s'ha accentuat, ha afegit Gendrau.

Els controls policials s'allargaran "pràcticament tot el dia" després de la incorporació de les franges nocturnes, en el que serà el quart cap de setmana consecutiu amb controls a les carreteres catalanes, ha exposat el comissari de Mobilitat, Joan Carles Molinero. Ha indicat que a part dels controls estàtics hi haurà una "alta presència especialment a les carreteres secundàries amb accés a nuclis de segones residències".

Des d'aquest dijous a les tres de la tarda hi ha hagut 54 controls des dels que s'han aixecat 298 actes per infracció del confinament, de les quals 88 han estat sancionades per anar a segones residències i han hagut de tornar. Molinero ha explicat els casos d'un matrimoni de Terrassa identificat en una zona turística de Tarragona amb el maleter amb menjar per passar-hi més de quatre dies i d'una persona de Barcelona interceptada a Salou.

"No només durant el pont llarg, sinó també els propers dies es continuarà mantenint els controls de mobilitat per evitar l'incompliment del confinament", ha advertit Molinero. També ha fet "una crida a la col·laboració ciutadana per responsabilitat i solidaritat amb les persones que sí que compleixen el confinament".

Els radars segueixen en actiu, ha informat Molinero a preguntes dels periodistes, tot i que "no s'ha detectat un increment de la velocitat a la xarxa viària", ha manifestat. "La gran majoria de gent que es mou està respectant de forma molt majoritària les normes de coordinació", ha dit.