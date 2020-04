Fem Manresa demana expropiar les proves del laboratori manresà

El grup municipal de Fem Manresa a l'Ajuntament de Manresa ha sol·licitat que s'expropiïn les proves de la Covid-19 del laboratori d'anàlisis clíniques Badal de la multinacional Synlab. Ho va exposar a la Junta de portaveus extraordinària que es va convocar per analitzar la crisi sanitària.

Segons l'opinió del grup municipal, «no es pot tolerar que hi hagi qui aprofiti la situació actual per fer-se d'or, mentre els professionals sanitaris amb prou feines tenen accés a les proves diagnòstiques». Així mateix denuncien que el fet de fer una anàlisi a 50 euros suposa una barrera en l'accés igualitari a la salut per part dels habitants de Manresa, «ja que no tothom es pot permetre gastar aquesta quantitat en una prova diagnòstica, i menys en el moment actual».

És per tots aquests motius que la candidatura anticapitalista i grup municipal amb tres regidors a l'Ajuntament de Manresa ha demanat que es descomissin les proves i que es posin a disposició del personal sanitari i de la gent gran que viu en residències». També insta que si es detecta una situació similar en algun altre laboratori a la ciutat s'actuï de la mateixa manera.

Segons ha pogut saber Regió7, hi ha altres laboratoris de la capital del Bages que, com ja ha fet Synlab en els seus, podrien acabar oferint una prova similar els pròxims dies als seus centres.