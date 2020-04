Olesa reajustarà el pressupost per fer front a les despeses socials de la Covid-19

L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, ha ordenat a totes les regidories fer un nou pressupost a partir de la situació del coronavirus. L'objectiu principal és trobar els fons necessaris per poder destinar partides de diners a afrontar les situacions que afectin els col·lectius més vulnerables de la població.

Riera també vol estalviar en algunes regidories per invertir en mesures per incentivar el consum i ajudar a la producció. Seran unes polítiques socials i econòmiques que hauran de tenir continuïtat i condicionaran el pressupost per al 2021.

L'alcalde ha volgut recordar que el primer paquet de mesures econòmiques que l'Ajuntament va anunciar fa uns quants dies suposen un impacte a les arques municipals d'uns 200.000 euros, si bé ha remarcat que el d'Olesa «és un ajuntament sanejat i amb un estalvi important» –2,4 milions d'euros de romanent al tancament de l'exercici 2019– «i això ens permetrà fer diferents accions».

Per exemple, una de les accions que vol fer l'Ajuntament, que ja paga puntualment proveïdors, és avançar al màxim els terminis de pagament, i fer el mateix amb les subvencions a entitats. També s'està perfilant un nou paquet de mesures econòmiques adreçades a la reactivació de les activitats que més han patit aquesta aturada.

Segons Miquel Riera, «ara és una incògnita saber quines seran les conseqüències reals del que està passant, i per això també caldrà veure quines mesures prenen els governs per a la reactivació de l'economia. La idea és cobrir algunes coses que administracions superiors no cobreixin».



Estabilitat a les residències

La situació dels brots de coronavirus a la residència Santa Oliva i a la de Sant Agustí sembla que ara s'ha estabilitzat. Els primers dies després de detectar-se el brot hi va haver un contagi ràpid. Ara, en canvi, la direcció de les residències, segons el mateix alcalde, els han fet arribar missatges de certa tranquil·litat i estabilització en el nombre de nous casos.

De la residència Santa Oliva, i segons dades de la direcció del centre, resten dues persones ingressades a l'Hospital de Martorell. Fins ara han perdut la vida 16 de les persones que estaven ingressades, i a la residència hi ha hagut 8 morts més, si bé en cap d'aquestes morts s'ha pogut provar que sigui per coronavirus. Hi ha 3 positius i 3 més presenten símptomes.