Els països de l'OPEP i OPEP+ acorden retallar la producció de petroli

Després de setmanes de disputes entre l'Aràbia Saudita i Rússia, els països que pertanyen a l'Organització de Països Productors de Petroli (OPEP), liderats per l'Aràbia Saudita, i altres productors, incloent-hi Rússia, que formen el grup conegut com a OPEP+, van aconseguir ahir un acord per retallar la producció de petroli en deu milions de barrils al dia.

«Els països participants han acordat ajustar a la baixa la seva producció total de petroli en deu milions de barrils al dia a partir de l'1 de maig, durant un període inicial de dos mesos», ha indicat l'organisme en un comunicat difós després de la reunió.

Així mateix, s'ha acordat una reducció de 8 milions de barrils al dia des del juliol fins al desembre d'enguany, al qual seguirà un ajust de 6 milions de l'1 de gener del 2021 al 30 d'abril del 2022.

«La base per al càlcul dels ajustos és la producció de petroli d'octubre del 2018, a excepció de l'Aràbia Saudita i Rússia, tots dos amb el mateix nivell de referència d'11 milions de barrils al dia», ha agregat l'OPEP+, que ha especificat que l'extensió de l'acord, vàlid fins al 30 d'abril del 2022, serà revisada el desembre del 2021.

Des dels màxims anuals que van marcar els combustibles en la primera quinzena de gener, després de l'escalada en el preu del cru pel conflicte entre els Estats Units i l'Iran que van portar el barril de petroli a superar la cota dels 70 dòlars, els preus havien encadenat un descens darrere l'altre, que va comportar un abaratiment de fins a gairebé el 16%.

Els transportistes espanyols han demanat al Govern que reediti el mecanisme de preus màxims vigent fins als anys 90 per ajudar el sector davant la crisi del coronavirus i per evitar que les petrolieres es lucrin en aquest moment.