Primer mort per coronavirus a la residència de Gironella

Una persona de la residència Sant Roc de Gironella va morir el 2 d'abril passat al mateix centre abans de saber els resultats de la prova que li havien tet, que dies després va resultar positiva.

Regió7 va publicar en la seva versió web que la residència Sant Roc tenia dos positius de coronavirus el 8 d'abril després que ho confirmés l'alcalde de Gironella, David Font. En aquell moment el batlle no va informar de la primera mort per coronavirus a la residència, que, per tant, no es va fer pública.

Tot i això, el diari ha pogut saber a través de la filla d'aquesta persona, Mònica Galisteo, que l'alcalde no va informar sobre la primera mort a la residència, la del pare de Galisteo.

Segons la gironellenca, i com va confirmar l'alcalde en aquell moment, es van fer quatre testos PCR a persones amb símptomes, dues d'elles eren el pare i la mare de Galisteo, dels quals van sortir tres persones que van donar positiu, una de les quals va morir abans de conèixer el resultat de les proves. Font, tot i saber que la persona difunta havia donat positiu per Covid-19, en ser preguntat per aquest diari dies enrere va assegurar que dels quatre testos «en van sortir dos casos positius», obviant el de la persona difunta.

David Font va assegurar ahir a Regió7 que, a part d'aquesta defunció, no n'hi ha hagut cap més i assenyala, però, que no s'han dut a terme més testos a la residència, tot i que no va voler assegurar si hi havia més casos de persones amb símptomes o en quina situació estan les dues persones residents que havien donat positiu dies enrere.