Manresa es veu forçada a reobrir una residència d'avis que es va tancar fa dos anys

Interior de la residència Catalunya. Quan es va tancar hi havia 16 avis. Té una capacitat per a 23 persones arxiu particular

La residència d'avis Catalunya, l'única de titularitat municipal que hi havia a Manresa, es tornarà a reobrir a causa de l'emergència sanitària generada pel coronavirus. L'Ajuntament va decidir tancar-la ara fa dos anys. Ara el mateix consistori, Salut i el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, han fet els preparatius per tornar-la a obrir per acollir persones grans que no tenen el coronavirus amb l'objectiu de descongestionar i treure pressió altres centres on sí que hi ha malalts. L'equipament és al centre cívic Selves i Carner, al bar-ri de la Plaça Catalunya.

Es posarà en funcionament demà, dijous, com a hotel salut. Tindrà 23 places i hi aniran persones que estan en altres residències de la regió sanitària central. El centre encara disposava de llits adaptats i material d'atenció a la dependència. Segons l'Ajuntament de Manresa, s'ha decidit reobrir l'equipament com a recurs temporal i d'urgència per a convertir-se en un hotel salut.

Els darrers dies el consistori manresà hi havia fet una neteja i desinfecció a fons per tal de tenir l'espai a disposició si era necessari. Ara entrarà en servei. Professionals de l'Ajuntament donaran suport a la posada en marxa, i comptarà amb l'atenció directa de les treballadores familiars de Sant Andreu Salut, que també es farà càrrec del càtering, la neteja i la bugaderia. L'atenció sanitària anirà a càrrec de l'Institut Català de la Salut i de la Fundació Althaia. Els ingressos que s'hi facin els gestionarà directament Salut.

La residència es va començar a desallotjar l'abril del 2018. El govern municipal va afirmar aleshores que no reunia les condicions necessàries i que s'havien de fer obres que no podia assumir. Té una capacitat de 23 places, tot i que en el moment de tancar hi havia 16 avis i també tenia places de centre de dia.

Els avis es van traslladar a Sant Andreu, que acabava d'inaugurar l'ampliació de la seva residència del carrer Remei de Dalt. Actualment a Sant Andreu, però, hi ha una setantena de persones amb coronavirus i Fundació Sant Andreu Salut ha traslladat una vintena d'avis, també sense el virus, a l'Hotel Món Sant Benet davant la perspectiva que hagi d'ampliar espais per atendre malalts.