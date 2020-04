Vox es querella per homicidi imprudent contra Torra, Vergés i El Homrani per la gestió de la crisi sanitària

El diputat de VOX per Barcelona, Ignacio Garriga

El partit d'ultradreta Vox ha presentat una querella davant la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el president de la Generalitat, Quim Torra, la consellera de Sanitat, Alba Vergés; el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani; i el secretari de Salut Pública, Joan Guix, pels delictes d'homicidi imprudent, lesions per imprudència greu i contra els drets dels treballadors per omissió de les mesures de seguretat. Els acusa de no fer cas a les recomanacions de l'OMS sobre el coronavirus, d'impedir l'actuació de la Guàrdia Civil i l'Exèrcit i de negligència en la gestió de les residències de gent gran.

En el seu escrit, la formació recorda que el Govern, que té transferides les competències en matèria de sanitat des del 1981, no va fer cas des del primer moment de les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre el coronavirus. A més, va ignorar els esdeveniments que s'estaven produint a la Xina i Itàlia i va encoratjar manifestacions, com la celebrada pels independentistes a Perpinyà o la manifestació feminista del 8 de març a Barcelona. Vox recorda en la querella que alguns d'aquests càrrecs públics van realitzar declaracions públiques en què "van negar la gravetat de l'assumpte", motiu pel qual, explicava la Generalitat, "no prendria mesures al respecte", diu el partit.

La querella es refereix també als "impediments" que el Govern presidit per Torra ha posat a la Guàrdia Civil, a la Unitat Militar d'Emergència (UME) i a l'Exèrcit de Terra. "Aquesta actitud de la Generalitat va dilatar l'actuació de les Forces Armades en una situació de greu emergència sanitària per una qüestió ideològica", diu la formació en un comunicat.

D'altra banda, la vicesecretària jurídica de Vox, Marta Castro, i l'advocat Juan Cremades, que porta diversos casos de Vox contra l'independentisme a Catalunya, destaquen en la seva redacció la "negligència" de la Generalitat en la gestió de les residències de gent gran". "Encara avui, aquests centres no disposen dels mitjans necessaris per a afrontar la situació, i continuen amb la limitació de l'esforç terapèutic als pacients majors de 80 anys afectats pel coronavirus, a qui se'ls nega assistència sanitària i se'ls discrimina per la seva edat", assegura Vox.

Per això, la querella sol·licita al TSJC que, amb urgència, es procedeixi a l'immediat lliurament de material de protecció per als sanitaris i assistents de les residències de gent gran a tot Catalunya, la realització de test de detecció a tots aquests residents i el lliurament de respiradors i material d'atenció necessaris. Aquesta formació ha sol·licitat també que, de forma immediata, s'ordeni l'actualització de les dades d'afectats i morts.