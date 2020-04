La DO Pla de Bages posa en marxa un cicle de tastos a través de les xarxes socials

El Consell Regulador de la DO Pla de Bages posarà en marxa a partir del 23 d'abril un cicle de tastos online dels vins que elaboren els seus quinze cellers afiliats. La iniciativa es durà a terme a través de la plataforma Instagram live i s'allargarà durant el mes de maig.

Aquesta iniciativa pretén «posar en valor els vins locals dels cellers de la DO Pla de Bages a través de les xarxes socials», explica el Consell Regulador. Els tastos seran guiats pels sommeliers coneixedors de la zona: Josep Pelegrín, Anna Castillo i el duet format per Clara Antúnez i Jaume Montanyá (La Gastronòmica), i retransmesos en directe al perfil d'Instagram @dopladebages. Hi ha l'opció, per a qui vulgui tastar en directe els vins, d'adquirir-los a diferents comerços o botigues de vins, entre els quals la botiga online vinsdelbages.com.

En les retransmissions hi intervindran els elaboradors, tècnics i propietaris dels cellers i es parlarà de territori, de la recuperació de les varietats autòctones, de paisatges de vinya i pedra seca i de les històries personals que hi ha dar-rere de cada projecte.