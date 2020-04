Naturgy regala un any de reparacions a sanitaris, policies, bombers i UME

La companyia energètica Naturgy ha ofert un any de servei gratuït per a les avaries elèctriques i de gas, i per a les reparacions d'electrodomèstics de gamma blanca i gasodomèstics, als integrants dels principals col·lectius implicats en la primera línia de lluita contra la pandèmia del coronavirus, siguin o no clients de la companyia.

D'aquesta manera vol agrair i reconèixer la seva dedicació i esforç al llarg d'aquestes difícils setmanes. La iniciativa va dirigida a tot el personal sanitari, cossos i forces de seguretat, així com membres de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i Bombers.