La residència de Navarcles rep els tests que exigia per a les proves de la Covid-19

Navarcles ja disposa dels tests per a les proves de la Covid-19 que tant l'Ajuntament com la residència Ibada reclamaven de fa dies a la Generalitat, i des d'ahir ja s'estan utilitzant per realitzar un diagnòstic de la malaltia a tot el personal i als residents del centre geriàtric.

Com ja va explicar ahir aquest diari, ja fa dies que l'Ajuntament de Navarcles està realitzant gestions amb el Govern català per tal d'aconseguir-los amb l'objectiu de poder obtenir un diagnòstic clar de la situació dels avis i àvies de la residència i dels seus treballadors, així com d'altre personal que també està molt exposat al virus, com el del Servei d'Assistència a Domicili (SAD), Vigilants Municipals, Brigada Municipal, voluntaris de Protecció Civil i el grup de voluntaris d'ajuda a la gent gran i dependent.

Segons les últimes dades facilitades per l'Ajuntament, a Navarcles han mort per coronavirus 10 veïns i veïnes empadronats al municipi. A banda, hi ha 5 defuncions més de veïns i veïnes de Navarcles que han estat per causes alienes a la Covid-19. Pel que fa a la residència, del total de 20 persones que han mort en aquest període, cinc eren veïns i veïnes de Navarcles. D'aquestes 20 defuncions, 11 són per coronavirus.