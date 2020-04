Llobet llança una plataforma per comprar online

? El Grup Llobet ha estrenat aquesta mateixa setmana una plataforma e-comerce. L'empresa feia un any i mig que hi treballava, segons Ignasi Llobet, responsable dels supermercats, «però ara hem aprofitat per prémer l'accelerador». S'hi pot fer la compra online i rebre-la a casa. La nova plataforma ( llobetonline.cat) està pensada per a totes les edats, a diferència del servei de repartiment a domicili impulsat pel confinament, que va adreçat a persones grans i que permet fer les comandes per telèfon.