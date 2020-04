La residència temporal rep els dos primers ingressos

L'antiga residència Catalunya de Manresa, que va obrir ahir després de dos anys d'estar tancada i de manera temporal com a reforç a les residències de Manresa i la comarca, va rebre ahir els dos primers residents, procedents de la residència Mutuam de Manresa.

Les persones que hi aniran -hi ha 23 places- seran persones grans sanes (amb el test de la Covid-19 realitzat i que hagi donat negatiu) provinents d'altres residències de la regió sanitària, que hi podran viure temporalment per disminuir la pressió assistencial de centres on estiguin que tinguin casos de Covid-19 i molta dificultat de sectorització.

Professionals de l'àrea de Ciutat Saludable i Serveis Socials de l'Ajuntament donen suport a la posada en marxa i coordinació del servei. Igualment, el centre disposa de l'atenció directa de les treballadores familiars de Sant Andreu Salut, que també es fa càr-rec del càtering, la neteja i la bugaderia del centre. Així mateix, ha dotat l'equipament d'un ordinador portàtil, una impressora i la instal·lació de la fibra òptica.

Professionals de l'ICS i de la Fundació Althaia atendran les necessitats sanitàries dels residents. I un professional d'infermeria s'ubicarà a la nova residència.

El departament de Farmàcia del CatSalut, coordinat amb la Unitat de Farmàcia de la Gerència Catalunya Central i el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, han establert un circuit que permet vincular la farmàcia més propera a la residència per tal que subministri la medicació crònica dels pacients ingressats.