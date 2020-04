«La Policia Local no està acostumada que l'aplaudeixin quan va pel carrer»

Va entrar al cos de la capital del Bages fa gairebé quaranta anys i aquests dies coordina la resposta del cos a una situació d'emergència que només en un malson es podia imaginar

Són dies durs per a aquells a qui toca estar a primera línia en la lluita contra el coronavirus, sigui personal sanitari que atén malalts o agents de l'ordre que intenten frenar l'allau de casos que arriben fins als hospitals fent respectar el confinament. En una societat ideal no caldrien policies. A la nostra societat, sí. El cap de la Policia Local de Manresa, Jordi Mora Soria (1957), explica en aquesta entrevista com s'afronta una situació mai vista des del punt de vista d'un policia que entén que la proporcionalitat en l'ús de l'autoritat és la clau d'un bon servei.



Són mals temps per ser policia?

Són dies molt durs, tothom està molt carregat, però també són molt gratificants.

Gratificants?

La Policia Local no està acostumada que l'aplaudeixin pel carrer i aquests dies passa.

També hi deu haver qui no deu tenir ganes precisament d'aplaudir la policia, veritat?

Una part de la feina és fer complir el confinament perquè és bàsic per aturar l'escalada de contagis i que el sistema sanitari no es col·lapsi.

Això deu ser complicat sobretot si hi ha embolic, com n'hi ha hagut, sobre si els certificats i les declaracions autoresponsables són obligatoris.

Nosaltres hem tingut clar en tot moment que cap certificat és obligatori. Una altra cosa és que faciliten la feina dels agents perquè has de poder comprovar les explicacions que et donen quan hi ha un desplaçament a la via pública. Els treballadors de serveis essencials tenen dret a tenir el certificat de l'empresa per poder-lo mostrar, però això no vol dir que sigui obligatori. No ho diu enlloc, que sigui obligatori.

S'han hagut de trobar de tot aquests dies.

N'hem trobat algun que diu que ha sortit a comprar tabac, perquè és fumador, i que ja torna cap a casa. Li demanes que t'ensenyi el que ha comprat i mostra un paquet on queden cinc cigarretes.

Doncs sí que fuma, no?

La majoria de la gent ha tingut un comportament extraordinari, però hi ha qui no s'ho pren seriosament. Hi ha qui va a passejar el gos a l'altra banda de la ciutat, i això no cal. O l'ancià que surt perquè no pot estar-se més a casa i la patrulla l'ha d'acabar portant en cotxe a casa.

Té por de contagiar-se?

La policia ha d'actuar responsablement. És dur arribar a casa i tenir por de fer una abraçada als teus fills, tenir por de poder-los perjudicar. La meva dona s'exposa per la seva feina a la sanitat més que jo. Aquests dies hi ha molta emoció. També molta responsabilitat.

I com es gestiona una situació a la qual no s'ha enfrontat mai abans?

Jo crec que aplicant els principis que regeixen una bona actuació policial, però portant-los encara més enllà.

Concreti, si us plau.

Jo crec que la proporcionalitat és bàsica en una bona actuació policial. Així que ara encara és més important. És encara més important l'empatia amb els teus conciutadans, la mà esquerra, entendre també quina és la situació de l'altre.

I quina és la situació de la policia?

Hem de donar gràcies als sanitaris, als metges, a la ciutadania, a les associacions de veïns, als particulars que ajuden fent mascaretes, a la solidaritat de les empreses, a la feina essencial dels mitjans de comunicació. I demanar a tothom que no surti si no és indispensable. Cal demanar als pocs que queden que no fan el que cal que siguin responsables. També vull donar les gràcies a Protecció Civil i als serveis bàsics de l'Ajuntament. I a la meva plantilla.

Què és el més dur que us heu trobat?

Cal ajudar gent sola que no té suport i mirar d'auxiliar-la. Hi ha gent amb molta angoixa i cal fer el que es pugui. Per exemple, hi ha famílies que et comuniquen que és l'aniversari d'un dels fills, que l'han de passar a casa i si pots saludar-los d'alguna manera. Si no hi ha un servei més urgent per atendre, ho fem, perquè és un gest de tendresa i emotivitat, encara que aquesta no sigui una tasca policial. Els serveis socials responen, tothom està responent.

Segur que també s'han fet coses malament...

Segur. Jo crec que la crítica és positiva, i que la seva base és que esperen molt de tu. Ara tothom està molt tendre, t'aplaudeixen i a algun policia se li escapen les llàgrimes. L'altra cara d'aquests dies és la solidaritat que s'ha generat i que hauria de constituir un record perdurable.

Digui'm un servei estrany d'aquests dies.

El cas d'un home ingressat que vivia sol i vam anar a casa seva a recollir el gos perquè no es morís de gana. Però vam haver de fer-ho amb tota la protecció per prevenir un possible contagi. Totes les actuacions són ara més complicades per motius de seguretat.

Com ha afectat el confinament els maltractaments a la llar i violència de gènere?

Tenim por de l'efecte que el confinament pugui tenir sobre la convivència, sobretot en els casos més delicats. Agraïm la col·laboració veïnal perquè hi pot haver menys opcions de fer públiques les situacions. Ha estat i és una preocupació. De moment, i en línies generals, el conjunt de delictes ha baixat.

Constateu també una rebaixa de l'incivisme en l'espai públic?

Fem denúncies per sortir indegudament amb gossos perillosos, hi ha queixes de festes i soroll i moltes trucades de ciutadans advertint de la presència de persones a la via pública sense motiu. Encara que sembli mentida, encara hi ha gent asseguda passant el temps en grup al carrer.

Quins delictes hi ha ara a Manresa?

Hi ha detencions per desobediència, per violència en l'àmbit familiar, amb ordre judicial per no haver ingressat a la presó, per robatori amb força... S'han comès delictes sobre la propietat, però els delinqüents saben que si van pel carrer en aquestes circumstàncies són fàcilment identificables.

Els lladres majoritàriament també estan confinats?

El que constatem és la reducció del nombre de delictes. Atenem queixes per soroll i que es produeixen festes, o persones que pul·lulen a la nit. Si els atures diuen que van a comprar alguna cosa. Però la gran majoria de ciutadans es comporten, i és una gran alegria poder-ho dir.

Quina diferència hi ha entre el març de l'any passat i aquest?

Una diferència enorme. Els delictes habituals poden haver baixat el 80%, però és una apreciació, no una estadística. El problema és que també s'ha de donar resposta a aquests delictes quan hi ha actuacions policials que ara són prioritàries. I això s'ha fet i es fa amb afectacions també dintre de la nostra plantilla per l'epidèmia. Els agents ho estan donant tot. Estic satisfet d'ells al cent per cent.