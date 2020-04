Les últimes morts eleven a 184 la xifra de víctimes als hospitals de Manresa i Berga

És un degoteig constant. Els hospitals de Manresa i Berga van registrar nou víctimes mortals més per Covid-19 ahir, dada que eleva fins a 184 el nombre de defuncions als centres sanitaris de les dues ciutats. Aquest increment progressiu, doncs, fa que la xifra als hospitals de les dues comarques es vagi apropant gairebé de manera inexorable als dos centenars.

A la capital del Bages, als tres centres d'Althaia (Sant Joan de Déu, Centre Hospitalari i Sant Josep) se'n van comptabilitzar sis més que divendres i ja en sumen un total de 131, mentre que a l'Hospital de Sant Andreu n'hi va haver dos més i ja en són 22. A Manresa, doncs, el total de traspassos en els centres sanitaris des de l'inici de la crisi del coronavirus és de 153. El Sant Bernabé de Berga va morir ahir una persona i, per tant, 31 pacients contagiats hi han perdut la vida.

No totes les dades són negatives i n'hi ha que deixen entreveure que l'expansió de la pandèmia s'està frenant a la Catalunya Central. I és que ahir als centres d'Althaia hi havia nou pacients menys ingressats que divendres i en total eren 181, la xifra més baixa en setmanes. A l'Hospital de Sant Andreu no hi va haver cap nova hospitalització entre divendres i dissabte, i això fa que hi hagi 136 ingressats pel contagi en aquest equipament sanitari de Manresa. Pel que fa al Sant Bernabé de Berga, de pacients ingressats per contagi n'hi havia 43 ahir, dos més que divendres.

Les altes a Althaia segueixen el ritme del dia anterior, i ahir 29 pacients van abandonar els centres de la fundació sanitària de Manresa, un cop recuperats dels efectes del virus. Divendres ho havien fet 31 persones, i en total el nombre d'altes és de 701, mentre que a l'hospital de Sant Andreu ningú va marxar cap a casa. Al Sant Bernabé de Berga,es van donar ahir dues altes.

En referència a la situació dels professionals sanitaris, Althaia no va poder ahir facilitar dades, però divendres el nombre de professionals confinats era de 102, 91 dels quals han donat positiu. A l'Hospital de Sant Andreu, hi ha 35 treballadors que estan contagaits de Covid-19 i es mantenen a casa, i tres més són al seu domicili de manera preventiva pendents de realitzar el test o de rebre resultats. A Berga, no hi va haver cap membre del personal del Sant Bernabé que donés positiu entre divendres i dissabte.



Repunt de casos a Catalunya

Catalunya va viure ahir un repunt de nous casos positius i se'n van registrar 1.627 més que el dia anterior, segons les dades del ministeri de Sanitat. Una xifra que crida l'atenció perquè dijous i divendres el nombre de nous casos detectats estava per sota dels mil i des del 2 d'abril no es registrava en xifra tant alta en les estadístiques oficials.

Cal puntualitzar que els recomptes han anat variant de criteri i ha estat font de polèmica entre Generalitat i Govern estatal, sobretot pel que fa al registre de víctimes mortals. Els nous casos ahir eren més elevats a Catalunya que a Madrid, que lidera el nombre de contagiats i defuncions.

A l'hora de tancar edició, les darreres dades fetes públiques pel departament de Salut eren que a Catalunya hi havia hagut un total de 40.988 casos positius de coronavirus confirmats (mentre que el ministeri de Sanitat afirma que en són 39.943) per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR), dels quals 3.224 corresponien a la Catalunya Central. En aquest recompte per demarcacions de la Generalitat també s'inclou Osona. L'Alt Pirineu i Aran, 281; Barcelona, 30,011; Camp de Tarragona, 1.494; Girona, 3.436; Lleida, 1.454; Terres de l'Ebre, 180; i no classificats, 908. D'altra banda, hi ha un total de 63.128 casos possibles d'infecció de coronavirus. Són persones amb símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Pel que fa les morts al conjunt de Catalunya, fins ara han perdut la vida en un centre hospitalari per Covid-19 –o perquè n'era sospitós– un total de 4.123 persones. Tal com es va ordenar des del departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de difunts amb el virus. Fins divendres a la nit hi havia un total de 7.881 traspassos. D'aquests, 2.123 han mort a una residència, 88 a un centre sociosanitari i 491 al domicili. Els casos restants són morts en hospitals o casos no classificables per manca d'informació. En el conjunt de l'Estat espanyol es van superar ahir les 20.000 morts per coronavirus i s'hi van sumar 565 noves defuncions.