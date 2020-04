El confinament augmenta la vulnerabilitat de les víctimes de violència masclista

Els serveis d'atenció a les víctimes de violència masclista de la Catalunya Central han alertat que el confinament decretat arran de la pandèmia del coronavirus ha incrementat el risc i la vulnerabilitat de les dones víctimes de violència masclista. D'altra banda, tot i que els Mossos han rebut menys denúncies, els serveis d'atenció a la dona tenen més consultes.

Segons explica Alba Garcés, caporal del Grup Regional d'Atenció a la Víctima dels Mossos d'Esquadra a la Regió Central, la situació de confinament amb una «convivència forçosa pot afavorir que hi hagi més violència en el nucli familiar» i, alhora, la situació de mobilitat limitada o fins i tot nul·la fa que «la persona víctima de violència tingui més dificultat per contactar amb familiars, amistats o l'entorn laboral per poder explicar la situació viscuda».

Tot i que els Mossos d'Esquadra no faciliten xifres sobre les denúncies de violència masclista que s'han presentat des de l'inici del confinament, Garcés constata que hi ha hagut un descens, encara que apunta que un cop s'aixequi el confinament podria haver-hi un repunt. En aquest sentit assenyala que en els casos de dones que viuen amb l'agressor ho tenen més difícil per contactar telefònicament i també per anar presencialment a la comissaria. També apunta a la possibilitat que una dona que ja fa temps que «aguanta la situació, ho seguirà fent mentre duri el confinament».

Tot i això, recorda que arran del confinament s'ha iniciat una campanya a la qual s'han adherit diversos establiments dels que estan oberts tot i l'estat d'alarma i que es poden identificar amb un cartell. Des de la botiga fan la trucada en nom de qui pateix violència masclista si aquesta persona ho demana. Més enllà de les denúncies que s'han acabat formalitzant, la regidora de Feminismes i LGTBI de Manresa, Cristina Cruz, i la consellera comarcal del Bages de Serveis Socials, Dona i Polítiques d'Igualtat, Àdria Mazcuñán, coincideixen a assenyalar que als serveis d'atenció a la dona hi ha hagut un increment de consultes, encara que també poden ser d'assessorament per temes de caire més legal, com per exemple els règims de visites durant el confinament o la custòdia dels fills en els casos de parelles que s'han separat.

Cruz explica que en un primer moment es fa atenció telefònica i que en els casos que es considera necessari es fa presencial, ja que el Servei d'Intervenció Especialitzada de Manresa continua obert en horari de matí, i amb atenció telefònica a la tarda. D'altra banda, Garcés també insisteix que, davant la situació actual que dificulta la detecció de casos, si algú coneix algun cas de violència de gènere, ja sigui a la família o veïns, avisi per algun dels canals existents, i que si creu que es troba davant d'una situació que requereixi que es porti a terme una actuació d'urgència, com per exemple davant d'una baralla o si se sent una agressió en un domicili, avisi al 112. Garcés també remarca que ara hi pot haver més dificultats per detectar casos de violència. Ho exemplifica explicant que, sense el confinament, els cossos policials podien detectar eventuals agressions mentre patrullaven, cosa que ara no passa perquè queda en un àmbit més privat.

Es manté l'atenció a la víctima



Tot i la situació d'estat d'alarma i confinament, els diferents serveis d'atenció a la dona continuen funcionant (vegeu notícia d'aquesta pàgina), encara que han hagut d'adaptar-se a la nova situació.

Així, els SIE de Manresa i Igualada i el Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) i els Mossos d'Esquadra continuen fent els seguiments dels diferents casos dels quals tenen coneixement, i també atenen els nous que els arriben al llarg d'aquests dies de confinament.

En aquest sentit, Cruz explica que es continua contactant per via telefònica amb les dones amb les quals ja es feia abans, i Garcés afegeix que s'ha recuperat el contacte amb aquelles dones que patien violència i que en el seu moment es va considerar que ja no estaven en risc però que ara podrien tornar a patir algun tipus de violència a causa del confinament. Mazcuñán també explica que aquestes atencions s'han adaptat a les noves situacions i que en els casos en què els horaris previstos per fer la trucada telefònica la víctima era a casa amb l'agressor, s'han modificat.