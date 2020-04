Els clarobscurs de la vida forneixen les diverses novetats de narrativa

La narrativa és un dels ter-renys en què el segell d'origen manresà Angle es mou amb solvència. Fidelitat, de Marco Missiroli, on es retraten els dubtes d'un matrimoni, n'és un exemple. Un altre: Un món a l'abast de la mà, de Maylis de Kerangal, l'escriptora francesa que va guanyar el Llibreter amb Reparar els vius. Aquí explora l'art com a camí per conèixer el món a fons. De la barcelonina Sílvia Gruart, Angle en publica En fals, on la protagonista és una jove periodista que descobreix l'opressió que es vivia a l'antiga Alemanya Oriental.

Un altre plat fort d'Angle és Un abric verd de penicil·lina, un llibre inèdit del Perich sobre l'educació religiosa en el franquisme editat i prologat pel berguedà Jaume Capdevila, Kap.

Mercè Saumell ha fet La Fura dels Baus en quarantena (1979-2019), un recorregut per la trajectòria del grup. David Gesalí i David Íñiguez recullen a Catalunya any zero les imatges de la desfeta del país a la guerra.