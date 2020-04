França fixarà a final de maig la data d'obertura de bars i restaurants

El Govern francès no fixarà una data d'obertura de bars i restaurants abans de final de maig i ho farà en funció de les condicions sanitàries, segons va explicar ahir el ministre d'Economia, Bruno Le Maire, després d'una reunió amb el sector. La trobada, que es va celebrar de forma telemàtica amb la presència del president gal, Emmanuel Macron, a més d'alguns prestigiosos cuiners francesos, no va servir perquè els representants del sector de l'hostaleria aconseguissin fixar una data d'obertura, tal com pretenien. Tot i això, Macron ja havia avisat que el proper 11 de maig, quan s'acabi el període de confinament generalitzat al país, no s'obriran bars i restaurants.

El Govern va anunciar dimarts un període de dues setmanes suplementàries per avaluar la situació sanitària després del confinament i fixar llavors una data d'obertura dels establiments de restauració. El ministre d'Economia va indicar que utilitzaran aquest període per establir les circumstàncies de reobertura «en les millors condicions» i va citar algunes mesures, com una guia d'adaptació dels locals a les mesures sanitàries. Le Maire també va anunciar un increment del fons d'ajuda a aquests establiments.