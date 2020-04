El govern espanyol permetrà les activitats no professionals de cura d'horts a partir d'aquest dissabte

El govern espanyol permetrà a partir d'aquest dissabte les activitats no professionals de cura i recol·lecció d'horts. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que publicaran aquest divendres al BOE una ordre ministerial que ho regula i entrarà en vigor el 2 de maig. Es permetran els desplaçaments per tenir cura d'horts dins del mateix terme municipal o a una localitat adjacent. Hi haurà excepcions en aquesta limitació geogràfica quan es tracti d'horts d'autoconsum o quan l'activitat impliqui tenir cura d'animals. Els treballs a l'hort s'hauran de fer individualment i només es permetrà fer-ho acompanyat si és amb menors o persones amb discapacitat.