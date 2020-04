L'estat d'alarma dispara les renovacions 'on-line' de la gratuïtat del túnel del Cadí

L'estat d'alarma per evitar la propagació del coronavirus ha fet que l'única manera de renovar la gratuïtat de pas pel túnel del Cadí sigui on-line, ja que presencialment no és possible. Això ha disparat l'ús de la via telemàtica per fer aquesta gestió que el 2019 al Consell del Berguedà no arribava ni a l'1% del total.

El 39% de les 774 tramitacions per renovar la gratuïtat per passar pel túnel del Cadí que es van fer a l'ens comarcal el març ja van ser on-line, concretament 229. El 14 d'aquell mes va entrar en vigor l'estat d'alarma, però els dies anteriors encara es van poder fer els tràmits presencialment. Fins al 29 d'abril s'han renovat 948 abonaments, que suposa el 64,7% de les 1.465 persones a qui caduca la gratuïtat. I de les 1.324 que caduquen el maig, ja se n'ha gestionat el 30% (402). I del juny, quan en caduquen 1.189, ja se n'han renovat el 9,9 % (118), segons ha explicat a Regió7 Jordi Sabata, conseller de Polítiques Digitals. «Estic molt content» que els berguedana hagin utilitzat les eines disponibles. Així mateix, ha destacat que l'administració electrònica «facilita les coses als veïns».

Una situació com l'actual, en què les oficines del Consell Comarcal del Berguedà romanen tancades al públic, sense les eines digitals de què ha disposat l'ens comarcal per facilitar aquesta tasca «no hauria estat possible. Hem gestionat aquesta situació amb solvència». Jordi Sabata ha dit que d'una altra manera hauria estat molt més complicat perquè hauria concentrat encara més el perírode de renovació de les gratuïtats, que aquest any ja és molt elevat.

D'altra banda, els beneficiaris a qui l'abonament caduqui durant l'estat d'alarma i no l'hagin renovat on-line, ho podran fer més endavant, quan s'aixequi sense que hagi perdut la validesa, ha detallat el conseller Sabata. I es podrà fer telemàticament o bé a les oficines.



Evitar el col·lapse

Aquest gener els responsables de l'ens comarcal berguedà van fer una crida perquè els veïns del Berguedà que gaudeixen de la gratuïtat del peatge del túnel del Cadí fessin la tramitació per renovar-la on-line per tal d'evitar el col·lapse de les oficines d'aquesta administració. I és que aquest 2020 caduquen 7. 648 abonaments de veïns de la comarca, i la meitat, entre l'abril, el maig i el juny. Es tracta d'una xifra de caducitats 7 vegades superior a les del 2019. Per ajudar els ciutadans a fer aquest tràmit el Consell Comarcal va crear un vídeo tutorial a la seva pàgina web per explicar com s'ha de fer pas a pas.

Del mes de gener al juny en caduquen 5.014. A hores d'ara ja se n'han renovat el 44,62% (2.237). El gener, les renovacions on-line van ser del 17% i el febrer, del 80%.