La presidenta de la Cerdanya considera «desencertat» el desconfinament per províncies

En declaracions a Regió7, la presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya, Roser Bombardó, qualifica de «totalment desencertat» que el desconfinament es faci per províncies, seguint «un límit imaginari» que per a la gent de la comarca no existeix.

En aquest sentit, reivindica que, malgrat la divisió administrativa de la comarca, «la Cerdanya és tota una» i que han iniciat contactes per tal que a l'hora de fer el desconfinament es respecti la unitat de la comarca.

A l'hora de demanar que no se segueixi el límit provincial, Bombardó recorda que en el confinament de la Conca d'Òdena no es va seguir cap línia ni cap unitat administrativa. D'altra banda, també considera «desencertat» que la desescalada a la comarca hagi de seguir els mateixos ritmes que ciutats grans com Lleida i Girona, amb dinàmiques molt diferents a les dels petits municipis de la comarca.