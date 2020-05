Breton calcula que cal un pla d'1,6 bilions d'euros per rellançar l'economia europea

L'eurocomissari de Mercat Intern, Thierry Breton, calcula que cal un pla d'1,6 bilions d'euros –el 10% del PIB europeu- per rellançar l'economia. En una compareixença per videoconferència en la comissió de Cultura de l'Eurocambra, Breton ha assegurat que aquesta és la xifra sobre la qual treballa i que els sectors del turisme i de la cultura hauran de ser dels que rebin més suport en ser dos dels més afectats per la pandèmia. En la seva intervenció a l'Eurocambra, Breton ha defensat que calen "mesures excepcionals" davant la crisi provocada pel coronavirus, que deixarà unes "conseqüències encara desconegudes".

En aquest sentit, l'eurocomissari ha apuntat que el sector de la cultura, que representa el 2% del PIB europeu i genera gairebé dos milions de llocs de treball, està "greument afectat" per la crisi.

Pel que fa a la proposta de la Comissió Europea per rellançar l'economia, Breton ha dit que encara estan "avaluant" els "danys" de la covid-19 en l'economia. Després, ha dit l'eurocomissai, comentaran el pla amb els estats membres i l'Eurocambra.