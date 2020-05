Justícia posa en marxa un servei d'atenció telefònica per als familiars de presos amb Covid-19

El Departament de Justícia ha posat en marxa un servei d'atenció telefònica per atendre els familiars d'interns amb Covid-19. L'objectiu és que els familiars tinguin informació detallada sobre l'evolució de l'estat de salut dels interns des del diagnòstic i directament ta través del personal sanitari que tracta cada pacient. Els interns que donen positiu no poden fer servir el telèfon comunitari per tal d'evitar el contagi i per això se'ls demana si volen que s'informi del seu estat a un familiar o amic. Fins al moment s'han donat 61 positius per coronavirus entre interns, dels quals 36 ja ha rebut l'alta i 35 es mantenen actiu en diferents centres hospitalaris. A més, s'han detectat 73 positius entre el personal funcionari.

Quan es comprova que un intern ha resultat infectat, es fa un aïllament sanitari en una de les unitats especialitzades i no pot comunicar-se amb la família per evitar que el telèfon comú sigui un mitjà de contagi. En el moment de l'ingrés, ja sigui al Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa o a la unitat hospitalària Covid-19 de Brians 2, els professionals sanitaris pregunten a l'intern si vol que es faciliti informació sobre la seva evolució i a qui. Els treballadors socials s'encarreguen de contactar amb la persona facilitada, que pot ser la parella, algun familiar o amic; per informar-la del telèfon de contacte on pot trucar i els horaris per obtenir informació mèdica directa.

D'altra banda, el servei d'atenció telefònica a les famílies que funciona durant l'emergència sanitària per atendre els neguits i els dubtes de les persones que tenen algú a la presó, ha rebut 1.833 trucades des de la seva posada en marxa el 23 de març. Cada setmana atén més de 300 consultes, la majoria motivades per la preocupació per l'estat de salut dels interns i per com s'organitzen els centres penitenciaris en la pandèmia. També són freqüents les consultes sobre hi poden haver comunicacions i permisos o sobre quan es reprendran i també sobre com fer ingressos als comptes de peculi.

En més d'un 80% dels casos, la consulta acaba en una derivació al centre penitenciari perquè el familiar pugui parlar directament amb el treballador social referent de l'intern. Del total, els serveis socials de Barcelona són els que reben més consultes (49%), seguits dels de Lleida (37,6%), Tarragona (11,5%) i Girona (1,5%).

Pel que fa als positius a les presons, dels 25 que hi ha actius entre els interns 16 es troben a la uniat hospitalària de Covid-19 del mòdul 4 de Quatre Camins, set a la de Brians 2, un a l'Hospital Penitenciari de Terrassa i un en hospital convencional.