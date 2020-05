La UAB preveu un descens de matriculacions "significatiu" i alerta que els postgraus cauran un 50%

La UAB preveu un descens "significatiu" en les matriculacions de cara el curs vinent. En una entrevista amb l'ACN, la rectora del centre, Margarita Arboix, ha reconegut que hi haurà una caiguda important en les dels graus, i que serà més acusada en els postgraus: "La previsió és que hi hagi un 50% menys d'alumnes", ha apuntat la rectora que ha dit que els màsters també es veuran afectats, ja que el 30% dels estudiants que els cursen són estrangers. Arboix també s'ha referit a les PAU i ha posat en dubte que puguin fer-se el proper mes de juliol. En qualsevol cas, ha advertit, el curs vinent començarà de forma esglaonada, ja que els estudiants de primer any es matricularan més tard que la resta i no podran iniciar les classes al setembre.

Margarita Arboix assegura que està "molt amoïnada" per l'impacte econòmic que el coronavirus tindrà en les matriculacions i l'activitat docent a la UAB. La rectora reconeix que moltes famílies es trobaran en una situació molt delicada i amb problemes per fer front a les matricules. "Molts estudiants tindran dificultats per seguir el curs perquè es veuran obligats a treballar per ajudar a casa", comenta.

Tot i que estan pendents de veure què passa amb les PAU i quins decrets aproven els governs espanyol i català en relació a les taxes i les beques universitàries, Arboix reconeix que l'impacte en les matriculacions dels graus "serà significatiu". A més, alerta que en el cas dels postgraus i els doctorats la incidència serà major. "Les preinscripcions dels postgraus han caigut molt i calculem que tindrem una rebaixa del 50% dels alumnes", apunta. Pel que fa als doctorats, la tendència serà similar, ja que el 30% dels estudiants que els cursen són estrangers. "La mobilitat per ara no és esperable", assegura Arboix que diu que estan valorant fer el primer semestre d'aquests estudis online i recuperar la part presencial al gener.

La rectora demana al Govern que tingui en compte tots aquests factors a l'hora de definir les ajudes que s'oferiran a les famílies i demana més beques "no només de matrícula, també de salari".

Recorda que els centres universitaris fa anys que arrosseguen problemes econòmics importants, per la qual cosa indica que aquest 2020 el dèficit serà molt elevat. "Haurem de fer alguna retallada a menys que els governs no pensin que és important invertir en les universitats", reconeix.



Pendents del futur de les PAU

Arboix ha explicat que la UAB preveu que el curs comenci de forma esglaonada, ja que els estudiants que estan pendents de fer les PAU hauran de matricular-se més tard. "Haurem d'esperar a saber com es ressol el tema de les PAU, però jo no ho tinc gens clar", ha dit la rectora que ha afegit que "és molt difícil que puguin fer-se en les condicions que marca Sanitat", ha indicat.

Així mateix, ha remarcat que els joves que facin aquestes proves estaran sotmesos a una pressió addicional perquè "no és el mateix fer els exàmens amb mascareta i guants o les amb les mesures de seguretat que s'estableixin". En aquest sentit, ha apuntat que si finalment no es poguessin fer aquests exàmens es podria buscar una fórmula d'accés a la universitat similar a la que es fa servir per la Formació Professional. Sigui com sigui, es mostra convençuda que el nivell dels estudiants serà l'adequat i que "s'integraran sense problemes".

Pel que fa als actuals estudiants de la UAB, la previsió és que puguin fer els exàmens finals a distància entre el juny i el juliol. "En aquests casos les matriculacions pel proper curs començarien tot just després". També s'han previst alguns exàmens presencials pels que ha tingut dificultats per poder seguir la formació a través d'internet. "Ens consta que són una petita part que no arriba al 2% del total", assenyala la rectora que recorda que a la UAB hi estudien 40.000 joves.

Per altra banda, ha detallat que els estudiants d'algunes facultats com Biociències, Veterinaria o Comunicació, veuran com algunes assignatures pràctiques s'allarguen fins la tardor. "En aquests casos, fins a finals de novembre el curs es donarà per continu, no s'acabarà perquè moltes coses quedaran pendents i s'hauran de fer més endavant", ha explicat. Tot i això, ha insistit que cap d'aquests alumnes hauran de pagar de nou aquests crèdits.