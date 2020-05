Girauta abandona Cs pel suport a la pròrroga de l'estat d'alarma

L'exportaveu de Cs al Congrés Juan Carlos Girauta ha anunciat aquest dimarts a la nit que abandona el partit després de l'acord que l'equip d'Inés Arrimadas i el govern espanyol han tancat per assegurar el vot dels taronges a la pròrroga de l'estat d'alarma. "No vam treballar tant per construir una frontissa. Acabo de comunicar formalment la meva baixa com a afiliat de Cs", ha anunciat ell mateix a Twitter. Girauta, que va ser cap de llista per Barcelona a les eleccions espanyoles de 2015 i 2016 i número u per Toledo a les dues del 2019, ja havia advertit que l'oposició al Congrés havia de triar "cedir al xantatge" del govern espanyol o bé "començar a donar-li el que es mereix" i que tindria "molt en compte el que faci cadascú".