El Govern central estudia mesures per a pares que treballin mentre les escoles no obrin

La Moncloa estudiarà mesures per ajudar els pares que treballin mentre les escoles estan tancades. Així ho va avançar la ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, durant una roda de premsa ahir després de la reunió setmanal del president de l'executiu, Pedro Sánchez, amb els presidents autonòmics.

Després de la conferència, l'executiu espanyol es va obrir a arribar a una «fórmula» per afavorir la conciliació durant les setmanes vinents dirigida «sobretot» als pares i mares que han de tornar a la feina i que necessiten una resposta ràpida sobre la situació de la cura familiar. Segons la portaveu, la mesura es discutirà amb les comunitats autònomes i tindrà en compte la situació de cada territori.

Al llarg de la reunió, hi va haver «diverses intervencions» per part de les autonomies i per part de Sánchez per parlar de la coordinació entre les comunitats autònomes en relació amb l'obertura de les escoles i de l'«acompanyament de la població infantil amb motiu de la reincorporació gradual del conjunt de persones treballadores al lloc de treball», va explicar Montero.

El cap de l'executiu català, Quim Torra, va traslladar a Pedro Sánchez la necessitat d'implantar un permís retribuït estatal per a les famílies que tenen nens o persones dependents a càrrec. Segons el pla del govern espanyol, les classes no podran reiniciar-se fins al curs que ve i els centres educatius no podran obrir fins a finals de juny.