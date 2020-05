Torra descarta retallades i proposa un pla per «salvar» l'economia

El president de la Generalitat, Quim Torra, va garantir ahir que el seu govern no farà retallades en la despesa pública, sinó que s'endeutarà tant com sigui necessari, i per això va proposar un «pla de salvament de l'economia» per abocar-hi recursos en els pròxims tres mesos.

El president de la Generalitat va participar ahir en la reunió per videoconferència amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i els altres presidents autonòmics del país, els continguts de la qual Torra va explicar posteriorment en una roda de premsa telemàtica.

«No hi haurà retallades, gastarem, ens endeutarem», va assegurar Quim Torra, que va recalcar que ara cal posar «tot l'accent en la despesa pública» per superar la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia de coronavirus.

I això, va puntualitzar, tot i que la Generalitat ha d'actuar «amb una mà i mitja lligada a l'esquena» a causa del «dèficit fiscal insuportable» de Catalunya, que va xifrar en un 8% del PIB i que, si baixés «dos o tres punts», segons el seu parer ja serviria per cobrir les necessitats de despesa pública per a la reconstrucció econòmica. «És hora d'aplicar urgentment, en els propers tres mesos, una política de salvament de l'economia i dels llocs de treball», va subratllar el president català. Aquest pla de salvament, va explicar Torra, hauria de basar-se en les receptes «keynesianes» de despesa pública, intervencionisme econòmic i endeutament per poder «rescatar» l'economia de Catalunya.

Davant el president del Govern central, Pedro Sánchez, i els presidents autonòmics, Torra va defensar «l'aprovació immediata de la Renda Bàsica Universal» i una «moratòria de pagament de quotes i impostos» per a pimes i autònoms, juntament amb una «política de transferències directes i subvencions a empreses dels sectors més afectats» per la crisi causada pel coronavirus podrien ser com la cultura, el comerç o el turisme, «en lloc d'una política de crèdits i avals».

«No podem permetre que les empreses s'enfonsin ni perdre llocs de treball», va recalcar el president de la Generalitat, que va advocar per «deixar de banda el dèficit» en què poden incórrer les administracions.

El líder autonòmic també va reclamar «claredat, transparència i antiburocràcia» en la gestió de la crisi, amb «normes clares i per a tothom, sense funció per afavorir els lobbies empresarials de sempre, supervisant l'actuació de la Banca».

«Totes les mesures que es vagin prenent a favor de l'economia tindran el nostre suport», va garantir Torra, que a més va demanar al Govern central que implanti un «permís retribuït per a famílies cuidadores de nens i persones dependents».

El president de la Generalitat va destacar la «urgència» de totes aquestes mesures econòmiques. I és que el líder català considera que tot allò que no es gasti durant els pròxims tres mesos «s'haurà de multiplicar per molt si les empreses fan fallida».

Així mateix, com a «mesura de seguretat i conscienciació davant la preocupació per una certa relaxació» de la població durant la desescalada, el president de la Generalitat va proposar que l'ús de mascareta als espais públics sigui obligatori.

D'altra banda, després que la setmana passada el president català demanés que se celebrés un ple de caràcter específic al Parlament de Catalunya amb la ginalitat d'abordar la gestió de la crisi, Quim Torra va allargar la mà a l'oposició i es va mostrar obert a «acceptar idees» que proposin en el debat.

«Anem a aquest debat amb intenció d'escoltar tothom i veure si som capaços d'arribar a grans consensos. Ningú entendria que ens baralléssim per foteses o trifulgues polítiques que són d'interès menor», va remarcar Quim Torra.