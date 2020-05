Berga dona uns dies de coll abans de multar a l'àrea blava

Després de gairebé dos mesos, l'Ajuntament de Berga ha tornat a cobrar per aparcar a les zones blaves. El consistori havia deixat de fer-ho el 18 de març arran de l'estat d'alarma decretat pel coronavirus. Aquest dilluns s'ha tornat a veure la imatge de persones pagant als parquímetres de la ciutat per aparcar el cotxe en zona blava. I també s'ha pogut tornar a estacionar amb facilitat en aquestes àrees de pagament que s'havien anat omplint en aquests gairebé dos mesos que han estat gratis. Tot i que divendres passat ja es va avisar els usuaris que a partir de dilluns les zones blaves tornarien a ser de pagament, el consistori serà prudent i no multarà d'entrada aquests primers dies, segons ha explicat a Regió7, el regidor Aleix Serra. «Al principi serem molt comprensius» ha explicat. «Som conscients que han estat dos mesos sense zona blava i els primers dies serem moderats» i hi haurà un període de transició. El primer objectiu del consistori ja s'ha aconseguit. «Hem vist que ja hi ha lloc per aparcar a unes zones blaves que s'havien anat omplint» tot i les crides del consistori que es mantinguessin lliures per facilitar les compres a llocs com el passeig de la Pau o al de la Indústria, entre d'altres. Només l'anunci que es tronaria a fer pagar ha provocat que «s'hagin buidat moltes places i es trobi lloc per aparcar». De moment no es multarà. «Si fa falta es multarà al llarg de la setmana. A veure com va». Durant aquest període els vigilants de les zones blaves han fet feines informatives.