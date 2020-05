Trump abandona una roda de premsa després de barallar-se amb una periodista xinesa

El president dels EUA, Donald Trump, va acabar abruptament la seva conferència de premsa dilluns a la Casa Blanca després d'una topada verbal amb una periodista nord-americana d'origen xinès, un intercanvi animat que va donar lloc a diverses interpretacions.

Weijia Jiang, una corresponsal de CBS nascuda a la Xina però criada als Estats Units, li va preguntar al president per què promocionava les capacitats de detecció de coronavirus als Estats Units al comparar-los amb altres països, com si d'una competència internacional es tractés.

«Potser és una pregunta per a la Xina. No em preguntis a mi, pregunta-li a la Xina!», va respondre Trump, visiblement molest. «Per què em dius això?», va preguntar la periodista, suggerint que el president havia fet aquesta referència a la Xina a causa dels seus orígens. «Li diria això a qualsevol que em faci una pregunta desagradable com aquesta», va replicar el cap de la Casa Blanca. Posteriorment, Trump es va negar a permetre que la senyora Jiang fes una segona pregunta i va abandonar la sala.