Simón afirma que hi pot haver més casos de nens amb la Covid

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, va afirmar ahir que en «alguns hospitals» han notat «un petit augment» en el nombre de nens atesos per coronavirus Covid-19. Tot i així va remarcar que el ministeri de Sanitat encara no ha «notat una diferència significativa» respecte a les últimes dades, i va demanar valorar-ho amb «molta prudència».

«Hi ha alguns hospitals que sí que ho han comentat, nosaltres encara no hem notat una diferència significativa, sempre hi ha oscil·lacions. Sí que hi pot haver un petit augment que s'haurà de valorar amb molta cura, les xifres brutes no criden gaire l'atenció, però sí que percentualment podria ser, si ara tenim molta menor transmissió en persones grans, sí que es pot detectar també en alguns nens», va explicar Simón durant la roda de premsa posterior a la reunió de Comitè de Gestió Tècnica del coronavirus.

Segons va precisar, la raó podria ser que fins ara hi havia «nens amb quadres molt lleus que no es diagnosticaven per la fase àlgida de l'epidèmia i perquè el sistema (de salut) havia de seleccionar els casos sabent que els nens amb quadres lleus no eren problema, llevat de situacions particulars». Ara aquests casos es podrien detectar més, va afirmar.

Simón va insistir que aquestes oscil·lacions «preocupen», però va remarcar que s'han de valorar amb molta cura. També va dir que no creu que aquesta situació tingui res a veure amb la sortida dels nens a passejar perquè en aquest cas ja s'hauria d'haver observat fa dies. «Des que es van iniciar les passejades amb nens fins que s'observa han de passar 10-15 dies. Estem potser una mica lluny, ja. Jo crec que es tracta d'oscil·lacions habituals, però cal ser molt prudents», va tornar a insistir. Ahir es van complir 18 dies des de l'inici del desconfinament dels menors.

Simón també va atribuir la gran disparitat entre la mortalitat per la Covid-19 dels països europeus a la notificació dels casos lleus i dels asimptomàtics, que al seu parer farien incrementar la letalitat en aquells en què aquests infectats han passat desapercebuts per al sistema sanitari.

Va posar com a exemple que mentre que a Espanya la mortalitat se situa en l'11,9 %, aquesta xifra arriba al 19,2 a França. «És difícil pensar que el sistema sanitari francès sigui ni molt millor ni molt pitjor que el nostre, de manera que aquesta xifra probablement estigui més associada al nombre de casos notificats totals que a la qualitat assistencial», va argumentar. Va afirmar que les xifres de l'Estat espanyol són molt similars a les d'altres països com Suècia o bé Holanda.