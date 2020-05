La Covid no espanta els alumnes francesos i 70 s'interessen per seguir estudis a la FUB

Dubtes sobre quan començaran les classes, si es complirà el calendari habitual o bé si seran presencials o en línia a causa de l'emergència sanitària. Són algunes de les qüestions que han plantejat els que ahir dissabte van participar en la Jornada de Portes Obertes Virtual del Campus Manresa. Es va fer a la Politècnica i també a la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa). Hi van participar 300 persones, 70 dels quals estudiants francesos que van prendre part en la visita virtual que es va fer expressament per a ells a la FUB-UManresa. Són gairebé el doble de l'any passat, tot i la situació actual que es viu.

La Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) de la UVic-UCC té actualment més de 500 estudiants estrangers. Al conjunt de la FUB-UManresa hi ha 1.767 estudiants de grau. La majoria són francesos que fan Fisioteràpia, un grau universitari que és de difícil accés a França i, en canvi, és una especialitat que en alguns àmbits ofereix la sanitat pública francesa i té molta demanda. Els estudiants universitaris de Manresa d'origen francès s'han convertit en un col·lectiu important tant en la pròpia universitat com per la repercussió econòmica que genera la seva estada a la ciutat.

A la jornada de portes obertes de la primavera passada, la del 2019, hi van participar 44 estudiants francesos. Aquest any han estat 70. D'altra banda, a la visita a les instal·lacions de la FUB-UManresa que es va fer a final del febrer passat, abans de l'emergència sanitària, també per a francesos, 350 persones, entre possibles estudiants i acompanyants, van poder conèixer les interioritats de la fundació.

A la FUB-UManresa també hi ha estudiants italians. Són una catorzena aquest curs, que fan Podologia, una especialitat que en el cas de Catalunya els proporciona més competències, com per exemple poder fer cirurgia, cosaque no passa als estudis de la mateixa especialitat a Itàlia. Des del principi de març, quan Itàlia va quedar aïllada pel coronavirus, que ja van fer classes en línia.



236 persones a la FUB

A la FUB-UManresa 236 persones es van connectar entre divendres i ahir al matí en línia a l'esmentada Jornada de Portes Obertes virtual amb l'objectiu d'informar-se de l'oferta de graus universitars i de cicles formatius que imparteix el Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

L'any passat a la mateixa jornada, que va ser presencial, hi van prendre part 250 persones. Segons la FUB, això evidencia l'interès pels estudis que imparteix UManresa. D'aquestes persones, 70 són els estudiants d'origen francès que divendres van tenir una sessió específica per a ells, interessats principalment en els estudis de fisioteràpia i, en algun cas, en altres graus impartits per la Facultat de Ciències de la Salut d'UManresa.

A la FUB-UManresa es van dur a terme un total de deu sessions, dirigides per un professor de cada grau o cicle formatiu, amb la intervenció d'estudiants i, en alguns casos, també de persones titulades en les darreres promocions.

També per fer front a l'actual situació d'emergència sanitària l'abril passat la FUB-UManresa va posar en marxa una pàgina web informativa. El web, que des de llavors ha rebut una mitjana d'un centenar de visites diàries, inclou informació genèrica de totes les titulacions, un vídeo 360 graus que permet fer una visita virtual per les instal·lacions, testimonis d'estudiants que expliquen la seva experiència, una llista de preguntes freqüents sobre cada titulació i un xat per poder connectar amb un informador de la universitat per resoldre dubtes.



Jornada virtual abans que res

La jornada virtual és la manera que han trobat les universitats de Manresa per donar a conèixer la seva oferta d'estudis davant la impossibilitat de celebrar-la de forma presencial el 25 d'abril, que és quan s'havia de fer.