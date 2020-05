Les places d'estacionament limitat gratuït de Solsona tornaran a funcionar demà

A partir de demà les zones d'estacionament limitat gratuït de Solsona tornaran a ser operatives. Durant l'horari comercial, de nou a una i de cinc a vuit, es podrà aparcar el vehicle durant un màxim de dues hores a les zones blaves, i una hora a les verdes, per tal de propiciar la rotació en l'aparcament i afavorir el comerç local. En les zones verdes, les places tornaran a estar reservades per al veïnat durant la franja nocturna tal com ho estava abans de l'inici de la crisi sanitària.

L'estacionament limitat es va suspendre temporalment el 16 de març amb motiu del confinament i en un moment en què només estaven permesos els serveis essencials. Amb tot, la regidoria de Governació considera oportú tornar a posar-lo en funcionament amb l'entrada a la fase 1 de la regió sanitària de la Catalunya Central que tindrà lloc demà, i coincidint amb la reactivació progressiva de l'activitat comercial.