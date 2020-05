Calaf preveu un paquet d'ajudes de 30.000 euros per al teixit local

L'Ajuntament de Calaf preveu impulsar en el proper ple del 25 de maig una modificació de crèdit de la partida de festes populars per crear-ne una de nova de 30.000 euros destinada a subvencions per al teixit productiu, comercial i de serveis de Calaf. L'objectiu és compensar la baixada d'ingressos a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i compensar les despeses mensuals relatives als subministraments bàsics del local, com l'electricitat, el gas, l'aigua, els residus i el telèfon.

Les persones sol·licitants podran demanar una ajuda de 200 o 300 euros segons la suma de puntuació obtinguda a partir de diversos criteris. D'una banda, es tindrà en compte el percentatge de decrement de la facturació durant l'estat d'alarma en relació amb el mateix període de l'any anterior (o dels dos primers mesos del 2020 en el cas de noves empreses). D'altra banda, també es mirarà la quantitat de persones que treballen a l'empresa.

L'import subvencionat per a cada sol·licitant serà determinat per la suma total de la puntuació assolida en els dos criteris puntuables, de manera que si s'obtenen de 30 a 35 punts es rebran 300 euros, i si la puntuació és de 20 a 25 punts, se n'obtindran 200.

Un cop aprovada la modificació, les persones interessades podran trobar les bases i el formulari de sol·licitud al web municipal.