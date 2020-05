Sanitat eliminarà les franges horàries de sortides en la fase 2 però les mantindrà per a la gent gran

El Ministeri de Sanitat preveu eliminar les franges horàries de sortides per fer passejos o esport en la fase 2 de la desescalada però les mantindrà per a col—lectius vulnerables, com la gent gran. Així ho ha insinuat el ministre Salvador Illa a preguntes del PNB al Congrés i ho ha confirmat el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, durant la roda de premsa d'aquest dijous. Simón ha dit que la mesura es concretarà en una ordre ministerial i que possiblement siguin les CCAA o els ajuntaments els que defineixin en quins horaris s'han de fer. "Són decisions més complicades del que sembla", ha dit Simón.