Els sindicats consideren un «menyspreu» l'actuació d'Educació

Els sindicats van posar el crit al cel després que Josep Bargalló expliqués el retorn a les aules en un pla que ja el dia anterior havia fet arribar als equips directius dels centres. Les reaccions contra el conseller d'Educació i el seu departament van ser contundents.

«Des de CCOO reiterem que aquest document no ha estat ni tan sols transmès, oficialment, a cap àmbit de negociació amb la representació legal de les treballadores i treballadors del món educatiu», va reivindicar el sindicat, ahir, en un comunicat. «Molt menys ha estat negociat ni acordat», assenyalen. En aquest sentit, CCOO lamenten que és una normativa «completament unilateral que ignora i menysprea qui representem unes treballadores i treballadors sense els quals no hi ha cap tornada possible».

UGT també considera l'actuació d'Educació com un «menyspreu envers la comunitat educativa» per no haver consultat ni negociat, i n'exigeixen la seva «retirada immediata», i no descarten la possibilitat de convocar aturades. A més, al·leguen que aquesta reobertura no respon a raons ni de caràcter educatiu ni de caràcter sanitari. «Ens temem que no tinguin més a veure amb una concepció conservadora dels centres educatius com a simples aparcaments que permetin a pares i mares tornar a la feina sense valorar com cal un risc de contagi prou evident», assenyalen. En resposta, UGT Educació està valorant la possibilitat de convocar aturades amb la finalitat de «donar cobertura a aquells treballadors que se sentin obligats a posar en risc la seva salut» i CCOO també planteja mobilitzacions.