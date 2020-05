35.000 empreses ja poden saber la seva petjada de carboni gràcies a BBVA

BBVA va incorporar ahir una nova funcionalitat a l'agregador financer One View que, a través de l'anàlisi de dades, permet a les empreses conèixer la quantitat de gasos d'efecte d'hivernacle que emeten a l'atmosfera amb la seva activitat diària. A Catalunya, 35.022 empreses ja disposen d'aquesta informació. En aquests moments en què la principal preocupació de les pimes i empreses és com afrontar la desescalada durant la crisi sanitària, conèixer la seva petjada de carboni és un primer pas per a implementar accions que els ajudin a reduir les seves despeses en energia.