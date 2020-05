Vergés a Simón: «Qui coneix les dades i sap què passa a Catalunya som nosaltres»

La consellera de Salut, Alba Vergés, va contestar ahir les crítiques del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, sobre últimes les dades «incongruents» i «preocupants» de Catalunya sobre la pandèmia. «Amb tots els respectes pel doctor Simón, qui coneix les dades i sap què passa a Catalunya som nosaltres», va dir Vergés, que va defensar que el Govern gestiona de forma «transparent i oberta» les dades de víctimes i contagis. També va negar cap rebrot a Catalunya, com divendres va insinuar el coordinador de Sanitat.

D'altra banda, el president de la Generalitat, Quim Torra,va amenaçar ahir el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, amb el «no» a l'estat d'alarma i a totes les pròrrogues que es proposin fins que Catalunya no pugui «decidir el seu futur» i no es recuperi totes les competències. Avui, Torra presentarà en la reunió de presidents un paquet de 40 mesures per reactivar l'economia catalana.