Buch prem l'accelerador per desencallar l'arribada de més agents de Mossos i bombers al territori

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va assegurar ahir als alcaldes de l'Anoia que el Govern català està accelerant l'assignació de més personal a la majoria de comandàncies dels Mossos d'Esquadra del país i als parcs de bombers. Es tracta d'incorporacions ja previstes, però que la Covid-19 n'ha aturat el procés. El conseller ho va explicar en una reunió que va tenir ahir amb els reprentants polítics del territori que li han reclamat més presència policial i de bombers.

Buch es va reunir ahir a la tarda per via telemàtica amb representants locals de l'Anoia per analitzar la situació de la comarca a causa de la Covid 19. A la reunió també hi va participar el delegat del Govern de la Generalitat al Penedès, Pere Regull, el director general de la Policia, Pere Ferrer, el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Manel Pardo, i el director dels Serveis Territorials d'Interior a la Catalunya Central, Eduard Freixedes, entre d'altres.

El conseller també va voler fer un agraïment especial als municipis de l'Anoia. «Gràcies per la feina que heu fet. Esteu en una zona molt afectada des del principi» i en aquesta línia, va expressar que «sé que no ha estat fàcil, hem passat a una nova realitat i la ciutadania busca respostes i es dirigeix al seus representants polítics més propers i sou vosaltres qui els traslladeu aquesta confiança que necessiten». En aquest sentit, Buch va llençar un missatge d'optimisme. «Vull seguir esperonant-vos a seguir en aquests linia de treball» i va afegir que «la millor herència als nostres fills és aquest sacrifici que estem fent, la part bona és la confiança en aquest país».

En aquesta reunió els alcaldes i alcaldesses de l'Anoia van traslladar al conseller Buch les seves inquietuds davant els propers mesos d'estiu pel que fa als àmbits que gestiona el departament d'Interior.

En aquest sentit, el conseller va valorar positivament la trobada per «poder explicar-nos tots plegats la realitat i les sensacions que tenim i com podem ajudar-nos més», i pel que fa a les peticions, el conseller va explicar que «en 16 mesos hem tirat endavant dues promocions de 750 mossos cada promoció i dues de 250 bombers» i va lamentar que «amb la Covid s'ha hagut de frenat tot». «Ara hi ha un pla per accelerar-ho i hi estem treballant. A l'Anoia i a tot el territori», va afirmar.