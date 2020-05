El gremi crea un protocol de seguretat i reclama l'atenció de les institucions

El Gremi d'Industrials Firaires de Barcelona i Província ha elaborat un «protocol de protecció davant la Covid-19 a les fires d'atraccions» amb diferents mesures de seguretat per facilitar un possible retorn a l'activitat. S'hi proposen mesures com la distància de seguretat, la limitació d'aforament, la desinfecció i els equips de protecció per als treballadors. El gremi de firaires afirma que la situació és «molt greu» i demana ajuda per superar una «crisi mortal» per al sector. Segons expliquen, estan treballant en la seva posada en pràctica en espais privats i tenen la «plena convicció que és possible celebrar una fira a la via pública amb total seguretat».

A Catalunya hi ha unes 5.000 famílies que viuen directament de les fires i a tot l'estat en són unes 30.000. Marcos Orús, president del gremi, ha parlat amb Regió7 i apunta que han presentat el protocol de protecció a la Generalitat, han fet escrits al Govern central i també als ajuntaments. Orús afirma que «en dues setmanes no hem tingut resposta. Som els gran oblidats de la societat en aquesta crisi i no ens tenen en compte. Som un sector familiar, de petites empreses que passen de pares a fills i que tenim una tradició, sempre muntem al mateix lloc, fem la mateixa ruta pels pobles i ciutats. La situació és molt delicada, ara com ara, si seguim les fases que es marquen, a final de juny i principi juliol la reobertura és impossible».

El gremi es queixa de falta de respostes. Demanen que si s'estan començant a reactivar els hotels i els restaurants, també els diguin a ells quan podran obrir i de quina manera ho hauran de fer. «Estem intentant que algú ens digui quan i on podem sortir, la fira és el nostre mode de vida i necessitem que ens diguin quan i com podrem tornar, algun tècnic o especialista ens ha de dir com hem de fer les coses i com podem començar a funcionar, tal com s'ha fet amb la resta de sectors», apunta Orús.

El president del Gremi de Firaires de Barcelona i província exposa que la situació entre els firaires és complicada. «La realitat és que des del març estàvem preparats per sortir i començar la temporada, amb els estalvis gastats a preparar les atraccions i tota la documentació pagada. Amb el coronavirus es va establir l'estat d'alarma i vam haver de parar. Hi ha gent que des del març i altres des d'octubre que estan amb zero ingressos», diu.

Orús també apunta que aquestes mesures que de moment no s'han concretat hauran de diferenciar fires en grans poblacions de les que es fan en pobles petits, ja que l'afluència és molt diferent. «No és el mateix la Feria de Abril que una fira a Manresa o una fira a Artés, algun responsable ho hauria d'estudiar i explicar-nos com ens ho deixen fer, nosaltres ens hi adaptarem». Grans parcs d'oci com Port Aventura o Warner obriran portes quan s'acabi la fase 3, el dia 1 de juliol. És per aquest motiu que Orús té l'esperança que sigui en aquest moment quan, seguint totes les mesures de seguretat adoptades, els agremiats puguin tornar a la feina. «Som un sector tradicional i necessitem ajuda, hi ha gent a qui agrada anar amb els nens als cavallets, com ho feien amb els seus pares i els seus avis, i no volem que això desaparegui, estem en perill però treballem perquè no passi i puguem seguir portant l'alegria de les fires a tots els pobles i ciutats».