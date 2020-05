Limitació d'aforament per a cadascuna de les atraccions Instal·lació de senyals per informar els usuaris de les obligacions Personal destinat al control i al seguiment de les mesures Desinfecció de les atraccions abans de la seva posada en marxa Desinfecció de les atraccions durant el seu funcionament Tots els treballadors seran informats dels protocols a seguir Mampares de metacrilat a la zona de venda de tiquets Gel hidroalcohòlic a totes les taquilles de les atraccions Mascaretes, guants de làtex i màscara facial Les atraccions facilitaran guants, mascaretes i peücs Prioritzar el pagament per via telemàtica Utilitzar fitxes d'un sol ús sempre que sigui possible Presentació d'una còpia del protocol adaptat a cada fira Mesures específiques per cada tipologia d'atracció

