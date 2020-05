El comitè d'Empresa de Nissan acusa la direcció de la companyia de «practicar terrorisme empresarial»

El comitè d'Empresa de Nissan acusa la companyia de practicar "terrorisme empresarial" al promoure una "massacre contra el teixit empresarial" i "fulminar d'una passada milers de llocs de treball". En un comunicat, els representants dels treballadors diuen que la direcció és un "deshonor japonès" i s'ha rodejat "de lladres i mercenaris" que han acabat provocant "un harakiri a nivell europeu". Els treballadors demanen la dimissió del president de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, i també del president de l'associació de fabricants ANFAC, José Vicente de los Mozos, alhora director de fabricació de Renault, i a qui acusen d'haver "atemptat directament contra els interessos de l'associació que presideix".

En el comunicat, els treballadors també critiquen el rol de Frank Torres, que torna a Nissan per pilotar-ne el desmantellament a Barcelona. "Ha tornat per acomiadar a milers dels que van ser els seus companys", lamenta el comitè d'Empresa, que també recorda el rol de Carlos Goshn, ex-CEO de la marca, i "pròfug de la justícia". "Han acabat matant a una marca des de dins", afirmen.

Després de reunir-se amb el Govern de la Generalitat, els membres del comitè d'empresa han informat que han recriminat al president Quim Torra la seva "falta d'opinió i presència fins ara en el problema dels treballadors". Segons expliquen els representants de la plantilla, Torra els ha expressat el seu suport "incondicional".

Per la seva banda, la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, els ha dit "per activa i per passiva" que no li posaran les coses fàcils a Nissan, mentre que des de Treball, Chakir El Homrani ha apel·lat a la unitat per convèncer l'empresa de la competitivitat de la fàbrica. Finalment, segons expliquen, s'ha plantejat el suport als treballadors en les seves reivindicacions i que "tancar sortirà molt car" a Japó.

"Malgrat les bones paraules dels representants de la Generalitat per donar suport a la defensa de la indústria, hem de seguir lluitant i pressionant", afirma el comitè d'empresa en el seu comunicat.